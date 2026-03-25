Creepy Nutsの新曲「Fright」が、4月7日より放送開始となるドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）の主題歌に決定した。 （関連：羊文学、m-flo、HANA、Creepy Nuts、ちゃんみな、サカナクション出演『Spotify On Stage Tokyo 2025』初開催レポート） 同ドラマは、“飯炊き3年握り8年”といわれる伝統ある鮨職人の世界と、現代の価値観が交差する鮨アカデミーの中で描かれる、完全オリジナルの人生応援ドラマ。