俳優の瀬戸康史（37）が24日放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。休日の過ごし方について明かした。この日はきょうだいで番組出演。2人は29日開幕の舞台「サボテンの微笑み」で初共演する。お互いのプライベートについて意外と知らないとして、プライベートについて話題が移る中、さおりが「何してんの？ 絵描いてんの？」と聞くと、康史は「俺は絵描いてるね。絵描くか、子供と遊ぶか。出かけ