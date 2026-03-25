◇第98回全国選抜高校野球大会第7日2回戦花咲徳栄17−0日本文理（2026年3月25日甲子園）花咲徳栄（埼玉）が、日本文理（新潟）を17−0で破り、2003年以来の8強進出となった。8強は同校の最高位に並ぶ進撃。埼玉県勢の選抜大会最多得点は13年決勝の浦和学院の17得点。夏も03年2回戦の聖望学園の17得点で、記録に並んだ。17得点圧勝劇の立役者となったのが、岩井隆監督の次男でもある1番の岩井虹太郎だ。4安打1四球で3得