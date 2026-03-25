モデルで女優の本田紗来が、姉の女優・本田望結と朝の人気番組に出演し、話題になっている。紗来は２５日までに自身のインスタグラムを更新。「火曜日の『ラヴィット！』さんに望結と出演させていただきました」とつづり、ＴＢＳのスタジオで密着した姉妹ショットを披露。「中学生の時からの夢であり、絶対叶えたい目標だったので、ずっとすっと嬉しくて、最高に楽しかったですビリビリイスも、痛かったけどー、、、、体験