モデルでフルート奏者のCocomi（24）が25日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「快晴」と書きだしたCocomi。シンプルなグレーのタートルネックにショートパンツを合わせたコーデをアップした。「妹がよく着てるインティミッシミ、着てみて着心地抜群」と紹介した。Cocomiは俳優の木村拓哉と歌手・工藤静香の長女。夫妻は2000年12月5日に結婚。01年5月にCocomi、03年2月に次女・Koki，が誕生した