BTSやTOMORROW X TOGETHERを発掘したキム・ミジョンさんが手掛ける、全員10代の日本人による5人組ボーイズグループ・VIBY（バイビー）のプレデビュー発表会が開催され、Crystal Kayさんの名曲『恋におちたら』をリメイクしたプレデビュー曲を初披露しました。 【写真を見る】【 VIBY（バイビー）】初お披露目で?武道館 デビューショーケース?発表「BTSを見て夢を持った」あどけない笑顔で夢語る京都府出身のリーダー、19