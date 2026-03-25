【モデルプレス＝2026/03/25】女優・タレントの大原優乃が3月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。親知らずを抜いて頬が腫れた姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】26歳美人女優「リスみたいで可愛い」片側だけ腫れた顔◆大原優乃、親知らず抜歯後の腫れた顔を公開大原は「親知らず抜いたよ」「最後の1本とさよならしました」と全ての親知らずの処置が終わったことを報告し、自撮りショットを公開。自身の指で右の頬がぷっくりと