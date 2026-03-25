【モデルプレス＝2026/03/25】女優の上野樹里が25日、都内で開催された英国発のフレグランス ライフスタイル ブランドJO MALONE LONDON（ジョー マローン ロンドン）の「English Pear Festival（イングリッシュ ペアー フェスティバル）」フォトコールに出席した。【写真】39歳月9女優、衝撃のオン眉ビジュ変ショット◆上野樹里、雰囲気ガラリヘアで登場上野は、ブルーの刺繍模様が入った白シャツにセットアップのパンツを合わせて