「Weverse Con Festival」の出演者が追加発表された。K-POP第2世代のジェジュンから、第5世代のBOYNEXTDOOR、TWSまで、デビュー年数が最大20年に及ぶ先輩・後輩アーティストたちが同フェスに集結する。【写真】ジェジュン、美人アイドルと2SHOT HYBEは3月25日、「2026 Weverse Con Festival」の第2弾ラインナップを、グローバルファンプラットフォームWeverseおよび公式サイトを通じて公開した。第2弾ラインナップは全10組で