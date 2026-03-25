【モデルプレス＝2026/03/25】元タレントの木下優樹菜が3月23日、自身のYouTubeチャンネルを更新。鶏ハムの料理動画を公開した。芸人の30代元妻「簡単なのにすごく美味しそう」鶏むね肉で作るハム◆木下優樹菜「超しっとり簡単鶏ハム」料理動画公開以前、自身のInstagramで手作りの鶏ハムを投稿していた木下は「皆さんからぜひ作り方をというお声がいっぱいあったので」と話し、鶏ハム作りの様子を公開。鶏むね肉のかたまりを器用