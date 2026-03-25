【モデルプレス＝2026/03/25】タレントの川崎麻世（※「崎」は正式には「たつさき」）が3月24日、自身の公式ブログを更新。妻で料理研究家の花音との2ショットを公開した。【写真】63歳タレント「顔似てきました？」料理研究家の21歳年下妻と寿司満喫◆川崎麻世、妻・花音との2ショット川崎は「俺が寿司屋ばかり行ってるからずるいと妻に言われたので妻の仕事が休みの日に予約を取って行って来ました」とつづり、花音と寿司屋デー