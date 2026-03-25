◇MLBオープン戦 エンゼルス3-0ドジャース(日本時間25日、ドジャー・スタジアム)MLBは25日、公式インスタグラムを更新し、ドジャースの大谷翔平選手とエンゼルスのマイク・トラウト選手に関する動画を公開しました。動画では、打席に立ったトラウト選手がマウンド上の大谷選手に左手で合図を送ると、大谷選手が白い歯を見せて笑顔を見せるも、直後に真顔に切り替えるというユーモラスなやり取りが収められています。投稿には「The