春の訪れとともに、銀座コージーコーナーから心ほどける抹茶スイーツが登場します♡抹茶の奥深い風味に、チーズやミルク、白あんを組み合わせた贅沢なラインナップは、和と洋の美味しさを一度に楽しめるのが魅力。ほろ苦さとやさしい甘さが絶妙に重なり合い、忙しい毎日にほっとひと息つける癒しの時間を届けてくれます♪ 新作モンブランで抹茶を堪能 「抹茶ティラミスモンブラン」