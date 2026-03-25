彬子女王殿下が25日、都内で行われたきょう発売の『マンガ 赤と青のガウン』1巻刊行記念イベントに登壇。自身のエッセイがバズったことへの思いを明かした。【写真】すてき…にっこり笑顔の彬子女王殿下＆三宅香帆氏この日は、文芸評論家の三宅香帆氏とのトークイベント。今作の原作となった彬子女王殿下のエッセイについて、三宅氏がXでの感想ポストが最初の出会いだったとし、出版から9年の時を経てバズったことへの感想を聞