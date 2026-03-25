K-1元3階級制覇王者の武尊（34）の妻でタレントの川口葵（27）が25日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬との2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「寝る前の、そんめとの時間」とつづった。写真では愛犬と戯れる2ショットを投稿した。ネットでは「可愛い」「ラブラブ」「めっちゃ素敵」「マジで女神」などの声が上がった。