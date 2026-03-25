復旧した輪島港の係留施設。右端は地震で隆起した以前の係留場所＝25日午前、石川県輪島市2024年元日の能登半島地震による地盤隆起で大きな被害が出た輪島港（石川県輪島市）の一部地区で25日、漁船が停泊し水揚げ作業をする係留施設が本格復旧した。地震以降、再開できていなかった巻き網漁が可能になる。県漁業協同組合輪島支所の上浜敏彦統括参事は「これまでは応急復旧した仮桟橋で時間を制限しながら水揚げしていたが、よ