女優の黒柳徹子（92）が25日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。人生で一番良かった年代を挙げた。この日は歌手のアイナ・ジ・エンドがゲスト出演した。番組の終盤で、黒柳が「なんか私に聞きたいことがあるとか？」と話を向けた。すると今年31歳になるアイナは「私は今30代に入って、日々20代とはちょっと違って生きやすいなと思うことが増えてるんですけど、徹子さんは30代はどんな日々をお過ごし