ポーランド内務省国立医学研究院院長のピョートル・スワルスキ氏は四川大学華西病院国際ロボット遠隔手術制御センターの操作台に座り、目の前のモニターを見つめながら、7000キロメートル以上離れたポーランドに設置された手術ロボットを両手で操作していた。約2時間後、音声システムから「病変を完全に切除」という手術成功のメッセージが届いた。スワルスキ氏は「手術の進行は非常にスムーズで、術野は極めて鮮明、患者の出血量