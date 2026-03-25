カラコルムの山々が5月に開催する対バンツアー『カラコルムの山々の丁重なおもてなし』の、最終出演者ラインナップが発表された。 （関連：『次世代pre. NEXT GENERATION LIVE 2025』気鋭の8組が残した爪痕新たなロックの胎動を予感させるステージ） すでに公開されていた大阪公演のクジラ夜の街に加え、5月29日の東京 Shibuya Milkyway公演には、アーバンギャルド（TECHNOPOP SET）、テレビ大陸音頭が