俳優の瀬戸康史（37）が24日放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。プライベートでの夢を明かす場面があった。この日はきょうだいで番組出演。2人は29日開幕の舞台「サボテンの微笑み」できょうだい初共演する。お互いのプライベートについて意外と知らないとして、プライベートについて話題が移る中、康史は「 稽古が突然休みになったら何する？」と質問。さおりは「最近は出かけようって思って