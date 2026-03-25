創薬や金融など様々な分野に革新をもたらすとされる「量子コンピューター」について、富士通と大阪大学は実用化を早める新たな技術を発表しました。「量子コンピューター」は、これまでのスーパーコンピューターでは不可能な計算を行うことができ、これまでになかった医薬品の開発や金融など様々な分野で革新を起こすと考えられ、開発競争が行われています。富士通などは、情報を処理する「量子ビット」が256個の物を発表していま