未勝利、スプリングSと連勝中のアウダーシア（牡3＝手塚久、父キズナ）は優先出走権を確保した皐月賞（4月19日、中山芝2000メートル）を見送り、日本ダービー（5月31日、東京芝2400メートル）に直行する。25日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。前走後は福島県のノーザンファーム天栄に移動。馬体をチェックしたところ首の周辺にじんましんの症状が見られ、馬体全体を見ても、ややしぼみ気味で前走の疲れが表面化し、