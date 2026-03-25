増加する特殊詐欺の被害を防止しようと、信楽焼のたぬきで有名な滋賀県甲賀市に、たぬきをモチーフとしたキャラクター３体が１１日、集結。甲賀署や市内のコンビニで「た・ぬ・き」を合言葉に、来庁者や来店客に注意を呼びかけた。同署前では、県警マスコットキャラクターの「けいたくん」、同署マスコットキャラクターの「ここまる」に加え、ポイントサービス「Ｐｏｎｔａ」のキャラクター「Ｐｏｎｔａ（ポンタ）」が登場した