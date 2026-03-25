２５日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１４９７円３４銭（２・８７％）高の５万３７４９円６２銭だった。２日連続で上昇した。上げ幅は一時、１７００円を超える場面もあった。トランプ米政権がイラン側との１か月の停戦を検討していると伝える報道を受け、原油価格が急落した。東京市場では中東情勢を巡る緊張緩和への期待が膨らみ、半導体関連や人工知能（ＡＩ）関連株を中心に東証プライム銘柄