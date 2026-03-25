【モデルプレス＝2026/03/25】モデルの加藤栞が3月23日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】20歳モデル「半分以上が脚で衝撃」ビキニで驚愕美スタイル披露◆加藤栞、ビキニショット投稿加藤は太陽の絵文字とともにタイのプーケットの海辺でのビキニショットを披露。黒のビキニ姿で背中側から撮影されたショットや、サマーニットで振り向いた瞬間のショットが公開されている。◆加藤栞のビキ