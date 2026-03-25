【モデルプレス＝2026/03/25】指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の齋藤樹愛羅が3月24日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のフリルスカート姿を披露し話題を呼んでいる。【写真】21歳アイドル「脚のラインが綺麗」話題のミニスカ姿◆ 齋藤樹愛羅、フリルのミニスカで美脚スラリ齋藤は「カレンダーブックが発売されました。ぜひ手に取ってみてくださいね」とつづり「＝LOVEオフィシャルカレンダーブ