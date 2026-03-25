祖母と一緒に暮らしていた数年、わたしと弟はよくそう言われていた。いいから早く食べなさい、という意味である。なんと「け」という一文字で「食べなさい」という意味だ。テレビに夢中になって夕飯に箸をつけようとしないわたしたちに呆れたように祖母はそう言ったが、一番テレビに夢中なのは祖父だった。水戸黄門や相撲を見始めると、祖父はぽかーんと入れ歯の入った口を開けたまま箸を持って固まる。「けえてば（食べなさいっ