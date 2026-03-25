【モデルプレス＝2026/03/25】タレントの朝日奈央が3月24日、自身のInstagramを更新。父親との食事の様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】31歳元アイドル「お洒落パパ」父親との外食ショット◆朝日奈央、父親とモーニングへ朝日は「久しぶりにお父さんと会って、おしゃれ朝活をした日。嬉しそうに食べてる姿が可愛かったです」とつづり、父親との仲良しショットを公開。お洒落な店内でモーニングプレートを囲んだ自撮りショッ