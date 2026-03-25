【モデルプレス＝2026/03/25】女優の山下美月が25日、都内で開催された英国発のフレグランス ライフスタイル ブランドJO MALONE LONDON（ジョー マローン ロンドン）の「English Pear Festival（イングリッシュ ペアー フェスティバル）」フォトコールに出席した。【写真】26歳元乃木坂、美肌透けるワンピ姿◆山下美月、純白ワンピで登場美しい脚が透ける純白のシースルーのワンピース姿で登場した山下は、今回のポップアップにつ