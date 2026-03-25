盗まれたものと同じタイプのもの提供：和気町 岡山県和気町で、消防団の備品のホースに取り付ける金属製の筒先が盗まれていたことが分かりました。 盗まれたのは、消火活動で放水する際にホースの先に取り付ける、長さ約80cmの金属製の筒先37本です。和気町消防団がそれぞれ別の格納箱で保管していました。 和気町によりますと2月28日、町内の人が異変に気付き、和気町消防団の全分団が調査しました。