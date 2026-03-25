イラン情勢にらみ、対ドルでの売りが優勢＝オセアニア為替概況 2月の豪消費者物価指数(CPI)は、市場予想及び1月実績を下回る結果となったが、影響は限定的にとどまった。チャーマーズ豪財務相が「戦争が続くなら今年半ばまでに豪州のインフレは5%に達する可能性がある」と発言しており、強いインフレ警戒が、今回のCPIの弱さの影響を打ち消した格好となった。 豪ドルは前日NY市場午後のドル安の流れを受けて