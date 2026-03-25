【英国】 消費者物価指数（CPI）（2月）16:00 予想0.3%前回-0.5%（前月比) 予想3.0%前回3.0%（前年比) 予想3.1%前回3.1%（コア・前年比) 小売物価指数（RPI）（2月）16:00 予想0.4%前回-0.5%（前月比) 予想3.7%前回3.8%（前年比) 予想3.6%前回3.7%（前年比・除くモーゲージ利払い) 生産者物価指数（PPI）（2月）16:00 予想0.6%前回0.4%（仕入・前月比)