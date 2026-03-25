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テクニカルポイント豪ドル/ドル、下降トレンドの初期段階、一目の雲がポイントに 0.7162ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.7105エンベロープ1%上限（10日間） 0.706121日移動平均 0.7049一目均衡表・基準線 0.703510日移動平均 0.7017一目均衡表・転換線 0.6973現値 0.6965エンベロープ1%下限（10日間） 0.6965一目均衡表・雲（上限） 0.6960ボリンジャーバンド