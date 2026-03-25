リスク警戒根強く、ドル高優勢＝東京為替概況 ドル円は前日の市場で買いが先行し159.19円まで上昇後、イラン紛争終結に向けた米側の姿勢などを好感したドル売りにより、NY午後に158.39円を付けた。少し戻して158.70円前後で東京朝を迎えると、午前中は158.60-80円を中心とした推移となり、安値は158.58円となった。午後に入ってドル高が強まり、159円台を一時回復。イスラム革命防衛隊(IRGC)が米国に対して、ホルムズ海