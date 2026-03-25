【これからの見通し】不確実性の相場展開が続く、トランプ大統領の気持ち次第か 足元の相場状況は不確実性を極めている。中東情勢に市場の関心が集中しており、その鍵はトランプ米大統領が握っている状況だ。きょうの国会では高市首相が先の訪米首脳会談について議員らの質問に答えている。そのなかで、中東での平和やエネルギー市場の改善はトランプ米大統領の「気持ちにもかかっている」との認識をトランプ大統領に伝