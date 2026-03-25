お笑いタレントの平野ノラが24日に自身のアメブロを更新。同じ高校の先輩であり近所に住んでいるという、タレントの武井壮と食事を楽しんだことを報告した。【映像】青田典子＆玉置浩二の夫婦ショット（複数カット）「ご近所さんと夜な夜な」というタイトルでブログを更新した平野は、前日の夜に武井と合流したことを報告。武井との関係について「同じ修徳高校のパイセンでもあり家がめちゃくちゃ近所」だと説明し、「やっとご