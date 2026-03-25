ニューヨークの空港で旅客機と消防車が衝突した事故で、消防車に管制官が車両を追跡するための装置が搭載されていなかったことが明らかになりました。【映像】衝突直前の旅客機と消防車（当時の映像）ニューヨークのラガーディア空港で22日、エア・カナダ系の旅客機が着陸した際に消防車と衝突した事故では、機長と副操縦士が死亡したほか、旅客機と消防車に乗っていた合わせて数十人が負傷しました。アメリカの運輸当局は、