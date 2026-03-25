東京メトロなど関東の鉄道会社5社で、クレジットカードなどの「タッチ決済」で自動改札を通過できるサービスを開始しました。【映像】実際に自動改札で「タッチ決済」する様子小林香梨リポ「タッチ決済で東京メトロの駅から乗車しても、東急電鉄など別の鉄道会社の駅で降りることができるようになります」東急電鉄など一部の鉄道会社ですでに導入されていた「タッチ決済」は、きょうから東京メトロや小田急電鉄など5社でも始ま