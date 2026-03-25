ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONSの片寄涼太（31）が25日、都内で行われたGENERATIONS写真集 『Footprints』発売記念イベント取材に登場。ワイン用の倉庫を持ち、100本以上保管していることを明かした。【写真】キラキラ笑顔を見せる片寄涼太＆白濱亜嵐イベントで、“もし未来に持っていけるものがあれば何か”という質問を受けた片寄。「未来に持っていくつもりのものはあります。ワインです」と答えた。続けて「未来