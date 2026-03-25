女優の細川直美が23日に自身のアメブロを更新。会員制倉庫型スーパー『コストコ』で買い物したことを報告した。【映像】細川直美、結婚記念日に夫・葛󠄀山信吾との2ショットを披露この日、細川は「そういえば少し前にコストコに行って来ました」と切り出し「メンバーズカードを更新したらエコバッグをいただきました」と写真とともに報告。お気に入りのパンについて「オーガニックの雑穀パンなのですが大きさや厚さ、味