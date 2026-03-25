東京・渋谷区の山手通りで乗用車2台が絡む追突事故がありました。3人がけがをして病院に搬送されましたが軽傷だということです。【映像】現場の様子（前面が潰れたシルバーの車など）午前7時ごろ、東京都渋谷区上原の山手通りで「車と車の人身事故」と119番通報がありました。警視庁によりますと、信号のない片側2車線の道路で、20代の男性が運転する乗用車が何らかの理由で前を走行していた40代の男性が運転する乗用車に追