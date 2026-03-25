日本文理戦に先発した花咲徳栄・黒川＝甲子園花咲徳栄が相手守備の乱れに乗じて大勝した。三回は3四球で1死満塁とし、敵失やゴロなど適時打なしに4点先制。四回も佐伯の適時打や押し出し四球、敵失などで7点を挙げ、八回にも6点を追加。黒川が7回を1安打、古賀、長谷川の継投で零封した。日本文理は先発染谷が8四球の乱調で5失策が重なり、打線も2安打と振るわなかった。