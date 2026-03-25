違法スカウトグループに捜査情報を漏らした罪に問われている警視庁の警部補だった男の裁判で、東京地裁は懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。【画像】東京地裁、元警部補に有罪判決警視庁暴力団対策課に所属していた神保大輔被告（44）は、違法スカウトグループ「ナチュラル」の関係者に捜査用のカメラの設置場所などの情報を漏らした、地方公務員法違反の罪に問われています。きょうの判決で、東京地裁は「