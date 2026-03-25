日本モーターボート競走会は２５日、ボートレーサーの視力基準に関する規程改正を発表した。これまでは、裸眼視力しか認めていなかったが、レースにおけるパフォーマンス向上と、公正・安全なレース実施を目的として視力基準に矯正視力を認めることになった。これにより「両眼とも裸眼視力または矯正視力０・５以上であることとする。ただし、矯正器具は、ソフトコンタクトレンズに限る」と規程が変わった。適用開始日は５月１日