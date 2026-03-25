3月25日（現地時間24日）、ウェスタン・カンファレンス4位のデンバー・ナゲッツが敵地のPHXアリーナで同7位のフェニックス・サンズと対戦した。 ナゲッツは11点ビハインドで迎えた第1クォーター残り2分51秒からニコラ・ヨキッチがティム・ハーダウェイJr.の連続得点を演出。同16秒にはヨキッチ自身も得点を挙げ、28－35で最初の12分間を終了した。 第2クォーターはハ