B1東地区に所属するサンロッカーズ渋谷は3月25日、公式マスコットであるサンディーが「B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2025-26」期間中に「100万人笑顔宣言」へのチャレンジを行うことを発表した。 「100万人笑顔宣言」とはサンディーの独自プロジェクトであり、4月5日（日）までの投票期間中、SNSやイベントを通じて最終的に100万人の笑顔を作るための様々な挑戦を行うプロジェクトである。なお、100万人