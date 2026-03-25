3月25日（現地時間24日、日付は以下同）、NBAのメンフィス・グリズリーズに所属するジャ・モラントが肘の靭帯のケガによってPRP注射の治療を受けた影響で、今期の残りの試合すべてを欠場することが明らかとなったと複数の現地メディアが報じている。 26歳のモラントはキャリア6年目のガード。グリズリーズのエースである188センチ79キロの持ち主は、今シーズンここまで20試合の出場で平均28.