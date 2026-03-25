アステリアが急伸している。宇宙開発企業の米スペースＸが早ければ今週にも新規株式公開（ＩＰＯ）に向けて目論見書の提出を目指していると海外メディアが報じた。アステリアはスペースＸの株式を保有する企業として株式市場では知られており、報道が同社株の刺激材料となったようだ。米メディアのジ・インフォメーションが報じた。 出所：MINKABU PRESS