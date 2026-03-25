２５日の債券市場で、先物中心限月６月限は続伸した。原油相場の下落を受け、インフレを巡る過度な懸念が後退。金利上昇を見込んだ債券の売り持ち高を解消する目的の買いが入った。 イランを巡る軍事衝突が長期化するなか、仲介国を交えた停戦交渉が進むとの期待感が広がった。米国側は１カ月の停戦などを含む１５項目の和平案を提示したとも報じられている。米原油先物相場の上昇が一服したことが円債相場の支援材料となっ