２５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円９９銭前後と前日午後５時時点に比べ５０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８４円３０銭前後と同３０銭強のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５８円７０銭近辺で推移していたが、その後は徐々に値を上げ午後２時５０分過ぎに一時１５９円０１銭まで上昇した。米国とイランの停戦協議が模